Конфликт между учащимися произошел в пермской школе, есть пострадавшие

15.01.18 09:28

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 января. Interfax-Russia.ru - По меньшей мере пять человек пострадали в результате инцидента в одной из школ Перми, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"В одной из пермских школ утром в понедельник произошел конфликт между учащимися, в результате которого несколько человек пострадали", - сказал собеседник "Интерфакса".

По его данным, ученики получили ножевые ранения. По предварительной информации, число пострадавших варьируется от пяти до восьми человек.

Ранее в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье", что учитель и пять учеников школы № 127 в Перми пострадали в понедельник в результате нападения на них двух молодых людей, налетчики задержаны.

"Шесть пострадавших, всех забрала "скорая помощь". Здесь работают восемь медицинских бригад "скорой помощи", - сказал собеседник агентства.