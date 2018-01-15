Количество пострадавших в результате конфликта в пермской школе увеличилось до 15

15.01.18 11:12

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

15 января. Interfax-Russia.ru - В результате конфликта в школе N 127 в Перми пострадали, по уточненным данным, 15 человек, сообщается на сайте краевого министерства территориальной безопасности.

"На данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализировано в детскую клиническую больницу N 15, расположенную в Перми по ул. Баумана, 15. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу N 4", - говорится в сообщении.