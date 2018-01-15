Уголовное дело возбуждено после нападения леопарда на ребенка в зоопарке в Приморье

15.01.18 10:13

© РИА Новости. Евгения Новоженина

15 января. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после нападения леопарда на двухлетнего ребенка в зоопарке в Приморском крае.

"По материалам прокурорской проверки, выявившей нарушения в зоопарке, следственный отдел по городу Уссурийску Следственного управления СКР по Приморскому краю возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник прокурора края Елена Телегина.

Ход и результат расследования поставлены на контроль прокуратуры.

Ранее сообщалось, что ребенок пострадал в зоопарке "Чудесный" в селе Борисовка Уссурийского городского округа. Мальчик подошел близко к клетке с леопардом, когда родители отвлеклись на его старшего брата. Хищник схватил ребенка. Медики диагностировали у малыша раны головы.

Прокуратура установила, что на момент происшествия принятые руководством зоопарка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства. В частности, защитные устройства, отделяющие посетителей от животных. Надзорное ведомство отмечало, что руководство зоопарка устраняет выявленные нарушения.