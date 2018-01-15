|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.01.18 10:13
Уголовное дело возбуждено после нападения леопарда на ребенка в зоопарке в Приморье
"По материалам прокурорской проверки, выявившей нарушения в зоопарке, следственный отдел по городу Уссурийску Следственного управления СКР по Приморскому краю возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник прокурора края Елена Телегина.
Ход и результат расследования поставлены на контроль прокуратуры.
Ранее сообщалось, что ребенок пострадал в зоопарке "Чудесный" в селе Борисовка Уссурийского городского округа. Мальчик подошел близко к клетке с леопардом, когда родители отвлеклись на его старшего брата. Хищник схватил ребенка. Медики диагностировали у малыша раны головы.
Прокуратура установила, что на момент происшествия принятые руководством зоопарка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства. В частности, защитные устройства, отделяющие посетителей от животных. Надзорное ведомство отмечало, что руководство зоопарка устраняет выявленные нарушения.
|
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket