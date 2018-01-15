Борьба с нелегальными переправами будет усилена после провала под лед бензовоза на реке Лена

15.01.18 10:28

© РИА Новости. Вадим Жернов

15 января. Interfax-Russia.ru - До конца января все несанкционированные ледовые переправы на водоемах Сибири, Урала и Дальнего Востока будут ликвидированы или оборудованы по всем правилам, сообщает пресс-служба Сибирского регионально центра МЧС в понедельник.

"До конца января каждая нелегально действующая переправа должна быть либо обустроена в соответствии с требованиями безопасности и принята в эксплуатацию инспекторами по маломерным судам МЧС России, либо закрыта во избежание несчастного случая", - говорится в сообщении.

Поводом для такого решения стал провал под лед на реке Лена сразу двух большегрузных автомобилей - бензовоза и автокрана. По данным ведомства, несанкционированная ледовая переправа использовалась промышленным предприятием каждую зиму.

"Мы вынуждены констатировать, что такая ситуация не только в Иркутской области, а повсеместно, практически в каждом регионе", - цитирует пресс-служба заместителя начальника СРЦ МЧС России Александра Еремеева.

Руководство СРЦ рекомендовало главным управлениям МЧС России в субъектах Сибири, Урала и Дальнего Востока организовать работу с органами местного самоуправления, старостами населенных пунктов и бросить все силы на выявление несанкционированных ледовых переправ.

Ранее сообщалось, что бензовоз "Урал" с 20 тоннами топлива ушел под лед вечером 10 января, когда его водитель пытался пересечь реку Лену по несанкционированной ледовой переправе возле села Кривая Лука в Киренском районе Иркутской области. Водителю удалось выбраться из машины. Собственник техники направил на место автокран "Урал", чтобы вытащить бензовоз, однако тот тоже провалился под лед и буквально встал на цистерну. Площадь нефтяного пятна составляла 575 кв. м.