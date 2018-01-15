Житель Тюмени осужден за миллионные аферы с землей

15.01.18 10:41

© РИА Новости. Александр Кряжев/Владимир Сергеев

15 января. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени вынес приговор местному жителю Сергею Пушкарских, признав его виновными в мошенничестве с земельными участками, приговор также вынесен двум его соучастникам, сообщает в понедельник пресс-служба облпрокуратуры.

С.Пушкарских получил 4,5 года колонии общего режима, его родственница Маргарита Кудрявцева - три года условно, третий подсудимый Владимир Соловьев - два года условно, говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, в 2011 году С.Пушкарских на основании фиктивной выписки зарегистрировал на себя право собственности на участок в Тюмени и затем продал его.

Такие же выписки он изготовил еще для трех человек, также ставших собственниками земли, которая затем была продана. Эти люди уже осуждены за мошенничество, отмечается в сообщении.

Кроме того, двое родственников С.Пушкарского - Александр Пушкарский (уголовное дело прекращено за смертью) и М.Кудрявцева тоже незаконно завладели по участку и продали их.

В результате этого областной департамент имущественных отношений в 2011 году лишился шести участков в Тюмени общей площадью 13 тыс. кв.м. и кадастровой стоимостью свыше 11,5 млн рублей.

Установлено также, что в 2015 году С.Пушкарских пытался помочь тюменцу В.Соловьеву по фиктивному документу оформить участок в областном центре площадью 0,55 га и кадастровой стоимостью более 46,9 млн рублей.

Однако эта сделка не состоялась из-за того, что правовая экспертиза областного управления Росреестра подлинность госакта не подтвердила.