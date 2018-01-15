Тление серы в грузовом поезде под Волгоградом ликвидировано

15.01.18 10:53

© РИА Новости. Григорий Сысоев

15 января. Interfax-Russia.ru - Пожарные полностью ликвидировали тление серы в 16 вагонах грузового поезда в Волгоградской области, сообщила в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь волгоградского филиала Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова.

"Тление серы полностью было ликвидировано вчера в 23:09 мск. Движение пассажирских и грузовых поездов на станции Гумрак не нарушалось, оно осуществлялось согласно графика", - сказал Н.Логутенкова.

Она подчеркнула, что угрозы экологии нет. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в 18:50 мск на станции Разгуляевка Волгоградского региона Приволжской железной дороги в 16 вагонах грузового поезда произошло задымление груза - серы. Для ликвидации последствий происшествия состав был перебазирован на станцию Гумрак. Тушение серы проводилось с привлечением пожарного поезда.