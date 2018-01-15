Восстановлена подача газа жителям двух поселков на Кубани

15.01.18 11:04

© РИА Новости. Александр Демьянчук

15 января. Interfax-Russia.ru - Компания "Динскаярайгаз" в понедельник восстановила подачу газа в два населенных пункта в Динском районе Краснодарского края после аварии на газораспределительной станции, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации района.

"АО "Динскаярайгаз" проинформировала об окончании аварийно-восстановительных работ на ГРС "Пластуновская", - сказал сотрудник администрации.

В настоящее время, добавил он, специалисты газовой службы завершают проверку сетей среднего и низкого давления, обходят дома жителей, контролируя подключение газовых приборов и систем отопления

Как сообщалось, накануне из-за аварии на ГРС "Пластуновская" было прекращено газоснабжение станицы Пластуновская и села Красносельское в Динском районе Кубани.