США заставляют европейцев отказаться от "Северного потока - 2"

15.01.18 11:17

© РИА Новости. Владимир Песня

15 января. Interfax-Russia.ru - Вашингтон препятствует реализации проекта газопровода "Северный поток-2" и заставляет европейцев отказаться от этого проекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это противодействие в энергетике "Северному потоку-2". Называя его политизированным, ведущим к расколу Европы, к удушению Украины - все это идет из Соединенных Штатов. Открытым текстом они заставляют европейцев отказаться от "Северного потока-2", хотя доставка газа в ту же Германию по "Северному потоку-2" на 2 тыс. км короче, чем через Украину, и в полтора-два раза дешевле, чем через Украину стоимость транзита", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам года.

Министр отметил, что европейцам "вместо российского газа навязывается сжиженный газ из Соединенных Штатов, что гораздо дороже".