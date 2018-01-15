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15.01.18 11:17
США заставляют европейцев отказаться от "Северного потока - 2"
"Это противодействие в энергетике "Северному потоку-2". Называя его политизированным, ведущим к расколу Европы, к удушению Украины - все это идет из Соединенных Штатов. Открытым текстом они заставляют европейцев отказаться от "Северного потока-2", хотя доставка газа в ту же Германию по "Северному потоку-2" на 2 тыс. км короче, чем через Украину, и в полтора-два раза дешевле, чем через Украину стоимость транзита", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам года.
Министр отметил, что европейцам "вместо российского газа навязывается сжиженный газ из Соединенных Штатов, что гораздо дороже".
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