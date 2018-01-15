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15.01.18 11:27
Женщина и ребёнок в Петербурге остались живы, выпрыгнув из горящей квартиры на восьмом этаже
Сообщение о пожаре на Софийской улице, 34/2 поступило на телефон "01" около 15.30. В трехкомнатной отдельной квартире в комнате площадью 20 кв. метров обгорела обстановка на площади 10 кв метров. В 15.52 пожар был ликвидирован.
"Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, выяснилось, что из окна квартиры выпрыгнула женщина с малолетним ребёнком. Оба остались живы и в настоящее время госпитализированы", - сообщили "Интерфаксу" в Главке МЧС.
К ликвидации пожара привлекались единицы техники и 15 человек личного состава ведомства.
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