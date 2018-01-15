Женщина и ребёнок в Петербурге остались живы, выпрыгнув из горящей квартиры на восьмом этаже

15.01.18 11:27

© РИА Новости. Руслан Кривобок

15 января. Interfax-Russia.ru - Жительница Петербурга с малолетним ребёнком остались живы после прыжка из окна квартиры на восьмом этаже, где произошёл пожар, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по северной столице в воскресенье.

Сообщение о пожаре на Софийской улице, 34/2 поступило на телефон "01" около 15.30. В трехкомнатной отдельной квартире в комнате площадью 20 кв. метров обгорела обстановка на площади 10 кв метров. В 15.52 пожар был ликвидирован.

"Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, выяснилось, что из окна квартиры выпрыгнула женщина с малолетним ребёнком. Оба остались живы и в настоящее время госпитализированы", - сообщили "Интерфаксу" в Главке МЧС.

К ликвидации пожара привлекались единицы техники и 15 человек личного состава ведомства.