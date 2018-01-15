Движение по Крымскому мосту может открыться в середине нынешнего года

15.01.18 11:36

© РИА Новости. Источник: Министерство транспорта РФ

15 января. Interfax-Russia.ru - Движение автомобилей по мосту через Керченский пролив может быть запущено раньше срока - в середине этого года, заявил министр транспорта Крыма Игорь Захаров журналистам в понедельник в Симферополе, уточнив, что это его частное мнение.

"На чем основываются мои надежды? На том, что советские люди, назову так, делают пятилетку за три года. (. . .) Это мое мнение как частного лица", - сказал И.Захаров.

19-километровый мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту по проекту должно открыться в декабре 2018 года, поездов - 1 декабря 2019 года.

Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

"Мы общаемся, мониторим. "Стройгазмонтаж" достаточно быстро, эффективно работает. Есть вопросы организационного характера, чисто строительные - идут с превышением графика. (...) Это мое видение как специалиста, который в этом что-то понимает, не как министра, не как должностного лица", - уточнил И.Захаров.

"Есть ряд в первую очередь организационных вопросов - это подходы (автоподходы к мосту - ИФ). Нельзя открыть мост, не обеспечив подходы, там есть вопросы. Есть вопросы с пропускной способностью дорог в первую очередь Краснодарского края, не только "Тавриды" (строящейся в Крыму трассы, она соединит Керчь, где будет построен мост через пролив, с Симферополем и Севастополем - ИФ), которая у нас будет закончена в 2020 году", - сказал глава Минтранса Крыма.