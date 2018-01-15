Авария с тремя погибшими произошла в Петербурге при попытке скрыться от инспекторов ГИБДД

15.01.18 11:42

© РИА Новости. Максим Богодвид

15 января. Interfax-Russia.ru - Полиция Петербурга возбудила уголовное дело о дорожной аварии с тремя погибшими, произошедшей при попытке скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье.

Как сообщили "Интерфаксу" ранее в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла около 3:47 субботы у дома 89 по Гражданскому проспекту в Калининском районе Петербурга.

"Автомобиль под управлением водителя 1996 года рождения не выполнил требования сотрудников ГИБДД об остановке и после преследования въехал в столб для растяжки проводов", - сообщили в управлении.

В результате аварии погибли три человека: водитель и два пассажира - 1996 и 1995 годов рождения. В тяжёлом состоянии госпитализированы ещё двое пассажиров 1996 года рождения.