Перевалка в порту Мурманска частично приостановлена из-за сильного ветра

15.01.18 11:57

© РИА Новости. Алексей Куденко

15 января. Interfax-Russia.ru - На севере Мурманской области установился сильный ветер, в отдельных районах его скорость в порывах достигает 25 м/с, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в понедельник.

"В Мурманске сейчас скорость ветра в порывах 18 м/с, такой ветер сохранится до конца суток 15 января. 16 января также ожидается сильный ветер скоростью от 15 до 20 м/с", - рассказала главный синоптик Наталья Алдарова.

Из-за сильного ветра в порту Мурманска частично приостановлена перевалка.

"Со вчерашнего вечера (когда начался сильный ветер - ИФ) в торговом порту приостановили работу кранов и перевалку грузов", - сообщили агентству в пресс-службе ПАО "Мурманский морской торговый порт".

В свою очередь, АО "Мурманский морской рыбный порт" приостановил перевалку только в ночное время, когда ветер достигал скорости свыше 18 м/с. "Сейчас скорость ветра снизилась до допустимых значений для работы кранов и в порту идет выгрузка",- отметили в пресс-службе рыбного порта.

По данным регионального Гидрометцентра, ухудшение погоды также произошло в районах сел Териберка и Туманный на берегу Баренцева моря, там скорость ветра достигает 25 и 16 м/с соответственно, в Мончегорске ветер усилился до 20 м/с, в Никеле - до 18 м/с.

По сообщению "Мурманскавтодора", несмотря на неблагоприятные метеоусловия, все дороги в области открыты для проезда.