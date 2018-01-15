Водоснабжение в Тульской области восстановлено

15.01.18 12:09

© РИА Новости. Алексей Никольский

15 января. Interfax-Russia.ru - В Узловском районе Тульской области устранено повреждение водовода, оставившее без воды более 12 тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" в понедельник руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Максим Пряхин.

"Водоснабжение полностью восстановлено. В ходе проведения аварийных работ подача теплоснабжения в дома не прекращалась",- сказал М.Пряхин.

Для ликвидации последствий аварии от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Как сообщалось, в воскресенье днём было частично нарушено водоснабжение в двух микрорайонах города Узловая. Без воды остались порядка 900 жилых домов разной этажности, в которых проживают более 12 тысяч человек.

Причиной стал прорыв трубы диаметром 300 мм. Для населения был организован подвоз технической воды.