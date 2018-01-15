Рождественский благотворительный вечер в Воронеже собрал около 100 млн рублей

15.01.18 12:46

© РИА Новости. Владимир Астапкович

15 января. Interfax-Russia.ru - На благотворительном рождественском вечере, прошедшем в Воронеже в минувшую субботу, было собрано 99 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства пойдут на поддержку одаренных детей Воронежской области, профессиональное развитие юных художников, музыкантов, спортсменов, начинающих исследователей. Расходование денег будет осуществляться под контролем специальной комиссии, говорится в сообщении.

Часть суммы была собрана в ходе традиционного аукциона, который в этом году провел народный артист РФ Юрий Стоянов.

В качестве 13 лотов были представлены различные произведения искусства, так или иначе связанные с темой семьи, - в том числе, картины, панно, скульптуры, а также предметы антиквариата, декоративные парные вазы конца XIX века.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев вместе с супругой представили на аукцион серебряные настольные часы авторской работы с двумя циферблатами и златоустовской гравюрой, отмечает пресс-служба.

Помимо приобретения лотов гости сделали дополнительные пожертвования.

А.Гордеев, подводя итог благотворительного вечера, заявил, что все его участники пришли на Рождественскую встречу с добрыми чувствами, понимая, что собранные деньги пойдут по назначению и решат многое.

"Талантливые дети - это, конечно, не просто фундамент нашего будущего, а то, чем мы будем в будущем гордиться. И они сейчас растут, будут делать будущее нашей страны и принесут известность и уважение нашей земле", - сказал полпред.

Кроме того, А.Гордеев подчеркнул, что хотя ему в связи с новой должностью пришлось переехать в Москву, сердца его и супруги остались в Воронежском крае.

"И мы очень бы хотели, чтобы те начинания, та сплоченность, то воронежское сообщество, эта большая семья продолжала жить уверенно, и на Воронежской земле были всегда мир, благополучие, взаимовыручка, справедливость. Чтобы мы жили всегда по формуле: прежде всего, должно быть хорошо всем, за кого ты отвечаешь, а потом - тебе", - сказал экс-губернатор.

Рождественские благотворительные вечера проводятся с 2010 года по инициативе А.Гордеева, его супруги Татьяны Гордеевой и по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. За восемь лет существования акции было собрано порядка 500 млн рублей.