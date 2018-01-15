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15.01.18 12:46
Рождественский благотворительный вечер в Воронеже собрал около 100 млн рублей
Средства пойдут на поддержку одаренных детей Воронежской области, профессиональное развитие юных художников, музыкантов, спортсменов, начинающих исследователей. Расходование денег будет осуществляться под контролем специальной комиссии, говорится в сообщении.
Часть суммы была собрана в ходе традиционного аукциона, который в этом году провел народный артист РФ Юрий Стоянов.
В качестве 13 лотов были представлены различные произведения искусства, так или иначе связанные с темой семьи, - в том числе, картины, панно, скульптуры, а также предметы антиквариата, декоративные парные вазы конца XIX века.
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев вместе с супругой представили на аукцион серебряные настольные часы авторской работы с двумя циферблатами и златоустовской гравюрой, отмечает пресс-служба.
Помимо приобретения лотов гости сделали дополнительные пожертвования.
А.Гордеев, подводя итог благотворительного вечера, заявил, что все его участники пришли на Рождественскую встречу с добрыми чувствами, понимая, что собранные деньги пойдут по назначению и решат многое.
"Талантливые дети - это, конечно, не просто фундамент нашего будущего, а то, чем мы будем в будущем гордиться. И они сейчас растут, будут делать будущее нашей страны и принесут известность и уважение нашей земле", - сказал полпред.
Кроме того, А.Гордеев подчеркнул, что хотя ему в связи с новой должностью пришлось переехать в Москву, сердца его и супруги остались в Воронежском крае.
"И мы очень бы хотели, чтобы те начинания, та сплоченность, то воронежское сообщество, эта большая семья продолжала жить уверенно, и на Воронежской земле были всегда мир, благополучие, взаимовыручка, справедливость. Чтобы мы жили всегда по формуле: прежде всего, должно быть хорошо всем, за кого ты отвечаешь, а потом - тебе", - сказал экс-губернатор.
Рождественские благотворительные вечера проводятся с 2010 года по инициативе А.Гордеева, его супруги Татьяны Гордеевой и по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. За восемь лет существования акции было собрано порядка 500 млн рублей.
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