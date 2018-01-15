Орловские власти обещают оперативно обеспечить лекарствами почти сотню льготников

15.01.18 12:55

© РИА Новости. О. Иванов

15 января. Interfax-Russia.ru - Правительство Орловской области взяло на жесткий контроль ситуацию в сфере обеспечения лекарствами льготной категории граждан, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В пресс-релизе говорится, что медикаменты по 90 рецептам, выписанным врачами региона в октябре-ноябре прошлого года, не вошли в лимит финансирования на 2017 год.

Однако власти выделили средства на их приобретение и уже провели закупочные процедуры. Пациенты будут обеспечены данными лекарствами в ближайшее время по мере заключения контрактов и поставок по ним, отмечается в сообщении.

По словам главы регионального департамента здравоохранения Александра Лялюхина, которые приводит пресс-служба, угрозы жизни для граждан в связи с ситуацией с поставкой лекарств нет. При этом каждого пациента, у которого при серьезном заболевании рецепт стоит на отсроченном обслуживании, медики "знают поименно".

"В ряде случаев мы принимаем решения о госпитализации больных, чтобы они могли получить необходимые лекарства и медицинскую помощь в стационаре", - добавил А.Лялюхин.

В сообщении также подчеркивается, что власти региона положительно отнеслись к проведению Следственным комитетом проверки в связи с наличием рецептов на отсроченном обслуживании в области.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе следователи Орловской области начали проверку после появления в местных СМИ информации о том, что 67 федеральных и 23 региональных льготника не получили необходимые лекарственные препараты, поскольку должностные лица администрации региона не заключили договоры с поставщиками на некоторые наименования обезболивающих лекарственных средств.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.