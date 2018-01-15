Столичный зоопарк запустил реалити-шоу с участием панд, ягуарунди и гепардов

15.01.18 13:14

© РИА Новости. Михаил Сербин

15 января. Interfax-Russia.ru - Все вольеры Московского зоопарка оснастят камерами видеонаблюдения до конца мая 2018 года, сообщает портал столичной мэрии.

К системе видеонаблюдения уже подключили клетки с красными пандами, ягуарунди и гепардами. Пользователи интернета могут увидеть сеансы кормления или игру зверьков прямо на сайте зоопарка, говорится в сообщении. Для наблюдения за животными нужно выбрать тему "Веб-камеры" в разделе "О зоопарке" или перейти по ссылке.

"Ягуарунди - одни из самых скрытных наших питомцев. Посетителям не всегда удается их увидеть. Однако теперь любители диких кошек смогут рассмотреть ягуарунди с близкого расстояния, понаблюдать за жизнью этих неуловимых зверьков", - рассказала порталу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она подчеркнула, что не менее зрелищными обещают быть трансляции из вольеров красных или малых панд, которые становятся наиболее активными ближе с наступлением сумерек.

По информации С.Акуловой, до конца года в вольерах зоопарка планируется заменить устаревшие металлические сетки на тонкие и светлые современные ограждения. За счет специального плетения они будут более пластичными и не нанесут вреда животным, особенно во время игр. Новые ограждения менее заметны для человеческого глаза, что позволяет посетителям лучше рассмотреть зверей, пояснила гендиректор зоопарка.