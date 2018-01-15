Расследованием резни в пермской школе займется ГСУ СКР

15.01.18 14:37

© РИА Новости. Игорь Катаев

15 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о покушении на убийство учеников пермской школы будут расследовать следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя СКР, уголовное дело о причинении ножевых ранений школьникам в Пермском крае передано в производство Главного следственного управления СКР", - сказала С.Петренко в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, в рамках расследования уголовного дела, следователю главка, который направлен в Пермский край, "дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие".

Кроме того, отметила С.Петренко, в Пермский край командирован старший помощник главы ведомства.

"В ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе", - сказала представитель СКР.

15 января в школе N127 Мотовилихинского района города Перми между двумя подростками произошла драка с применением ножей. В результате пострадали 15 человек. 12 человек госпитализированы с травмами, еще у троих - психологические травмы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Учительнице - 47 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет.

По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре. Во время драки они ввалились в класс, где занимались четвероклассники.

По данному факту возбуждено дело по ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.