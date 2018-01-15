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15.01.18 15:34
Вице-премьер Голодец пообещала полный разбор вопиющего инцидента с поножовщиной в пермской школе
"Конечно, будет полный разбор этого случая. С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна очень серьезная работа. Такого не должно повториться", - сказала О.Голодец журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Она также утвердительно ответила на вопрос о том, будут ли усилены меры безопасности в школах.
По ее словам, случай в Перми анализируют эксперты по всем каналам, чтобы сделать выводы и не допустить возможности повторения подобных ситуаций.
"Мы сейчас детально разберемся с этим случаем для того, чтобы выработать меры, и мы их обсудим со всем гражданским сообществом", - сказала О.Голодец.
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