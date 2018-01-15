Вице-премьер Голодец пообещала полный разбор вопиющего инцидента с поножовщиной в пермской школе

15.01.18 15:34

© РИА Новости. Екатерина Штукина

15 января. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительство изучит обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия в пермской школе, где в результате драки на ножах получили ранения 15 человек; по итогам такого анализа меры безопасности во всех школах России могут быть усилены.

"Конечно, будет полный разбор этого случая. С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна очень серьезная работа. Такого не должно повториться", - сказала О.Голодец журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Она также утвердительно ответила на вопрос о том, будут ли усилены меры безопасности в школах.

По ее словам, случай в Перми анализируют эксперты по всем каналам, чтобы сделать выводы и не допустить возможности повторения подобных ситуаций.

"Мы сейчас детально разберемся с этим случаем для того, чтобы выработать меры, и мы их обсудим со всем гражданским сообществом", - сказала О.Голодец.