Разбором ЧП в пермской школе займется спецгруппа правительства, ее возглавит министр Васильева

15.01.18 15:46

© РИА Новости. Алексей Никольский

15 января. Interfax-Russia.ru - Анализом ситуации в пермской школе займется специальная рабочая группа правительства России во главе с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"Сформирована рабочая группа во главе с министром образования по разбору ситуации", - сказала О.Голодец журналистам в понедельник в Риме.

Утром в понедельник в школе N127 Мотовилихинского района Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих - психологические травмы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Учительнице - 47 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет.