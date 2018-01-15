Теплоснабжающая компания в ХМАО пытается через суд взыскать 424,5 млн руб. с управляющей компании

15.01.18 15:54

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15 января. Interfax-Russia.ru - МУП "Теплоснабжение" (Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ) направило в Арбитражный суд ХМАО иск о взыскании 424,5 млн рублей с ОАО "Управляющая компания N2", сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иск к производству еще не принят.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда ХМАО, компания просит взыскать задолженность за предоставление жилищно-коммунальных услуг.

"Согласно заявлению, с 1 апреля по 30 ноября 2017 года МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" осуществлялась подача тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома, управление которыми на основании решений общих собраний собственников и договоров управления осуществляет ОАО "Управляющая компания N2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответчик оплату за оказанные услуги ЖКХ не произвел. В результате образовалось почти 417 млн рублей долга. Кроме того, еще более 7 млн рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Ранее сообщалось, что 16 января 2018 года Арбитражный суд ХМАО рассмотрит иск МУП "Теплоснабжение" о взыскании 289,2 млн рублей с другой управляющей компании - ОАО "Управляющая компания N1". Истец просит взыскать задолженность по договору теплоснабжения, горячего водоснабжения за январь-октябрь 2017 года в размере 281,5 млн рублей, а также более 7,7 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", МУП "Теплоснабжение" зарегистрировано в Нижневартовске (ХМАО), занимается производством, передачей и распределением пара и горячей воды. Принадлежит администрации Нижневартовска.

ОАО "Управляющая компания N1" и ОАО "Управляющая компания N2" зарегистрированы в Нижневартовске, занимаются управлением эксплуатацией жилого фонда. Принадлежат администрации Нижневартовска.