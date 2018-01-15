РФ направит 406 млн руб. на реконструкцию второй летной зоны "Домодедово"

15.01.18 16:27

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

15 января. Interfax-Russia.ru - РФ выделит до 405,6 млн руб. на II этап реконструкции второй летной зоны аэропорта "Домодедово", следует из материалов системы "СПАРК-Маркетинг".

Согласно материалам, структура Росавиации - ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" ("ААД") объявила конкурс с ограниченным участием на выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту. Максимальная стоимость контракта оценена в 405,6 млн руб. Источником финансирования выступает федеральный бюджет. Работы должны быть выполнены к 31 августу 2018 г.

Заявки принимаются до 30 января, их должны рассмотреть 6 февраля. Заявитель должен внести обеспечение исполнения контракта в размере 40,6 млн руб.