Курилы к концу 2018г подключат к интернету с помощью подводного кабеля

15.01.18 16:44

© РИА Новости. Александр Макаров

15 января. Interfax-Russia.ru - Ростелеком планирует проложить подводный кабель для подключения Курил к высокоскоростному интернету, заявил глава компании Михаил Осеевский.

"В рамках реализации программы развития Дальнего Востока планируем подключить Курильские острова, проложить подводный кабель. Сегодня все изыскательские работы завершены. Как только позволят погодные условия - видимо, в мае-июне, - корабль начнет эту работу", - сказал М.Осеевский, с которым в понедельник встретился президент РФ Владимир Путин.

По его словам, работа будет завершена в конце 2018 года, и Дальний Восток в целом будет обеспечен современной инфраструктурой.

В предыдущие годы были подключены Сахалин, Камчатка, Магадан, напомнил М.Осеевский.