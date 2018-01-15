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15.01.18 16:44
Курилы к концу 2018г подключат к интернету с помощью подводного кабеля
"В рамках реализации программы развития Дальнего Востока планируем подключить Курильские острова, проложить подводный кабель. Сегодня все изыскательские работы завершены. Как только позволят погодные условия - видимо, в мае-июне, - корабль начнет эту работу", - сказал М.Осеевский, с которым в понедельник встретился президент РФ Владимир Путин.
По его словам, работа будет завершена в конце 2018 года, и Дальний Восток в целом будет обеспечен современной инфраструктурой.
В предыдущие годы были подключены Сахалин, Камчатка, Магадан, напомнил М.Осеевский.
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