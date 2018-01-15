Состояние членов семьи, пострадавших от взрыва газа в омской пятиэтажке, остается тяжелым

15.01.18 16:52

© РИА Новости. Игорь Онучин

15 января. Interfax-Russia.ru - Шесть человек - родители и четверо детей - остаются в тяжелом состоянии после взрыва баллона с газом в Омске, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Светлана Оспенникова.

"У всех шестерых состояние тяжелое. Они находятся в реанимации ожогового центра. Мужчина, у которого перелом пяточных костей - в состоянии средней тяжести ближе к удовлетворительному", - сказала С.Оспенникова.

Она отметила, что врачи пока не дают никаких прогнозов.

Между тем родственники пострадавших разместили в соцсети пост с просьбой оказать материальную помощь. Пользователи в комментариях пишут, что, кроме денег, готовы помочь непосредственно вещами и медикаментами.

Как сообщалось, газ взорвался в пятиэтажном доме вечером 12 января, семь человек госпитализированы. Основная версия причин случившегося - неправильная эксплуатация газового баллона. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).