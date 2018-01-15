Более 90% москвичей пользуются интернетом, сообщают в мэрии

15.01.18 17:16

© РИА Новости. Саид Царнаев

15 января. Interfax-Russia.ru - В настоящее время свыше 90% жителей Москвы являются пользователями интернета, сообщила пресс-служба департамента информационных технологий столицы в понедельник.

"Всего интернетом в Москве пользуются более 90 процентов жителей. Почти все они выходят в сеть по много раз в день", - говорится в сообщении.

При этом скорость каждого пятого подключения домашнего интернета в Москве превышает 100 мегабит в секунду. Такой скорости достаточно для комфортной работы или просмотра нескольких видео в формате 4K одновременно.

У 14% москвичей скорость интернета составляет от 101 до 200 мегабит в секунду, у 5% - 200 мегабит в секунду, 34% пользуются интернетом со скоростью ниже 50 мегабит в секунду.

Около 57% пользователей домашнего интернета в столице подключают тарифные пакеты, в которые входят: телевидение (80%), городской телефон (36%) и мобильная связь (26%). При подключении пакета "Интернет и телевидение" москвичи экономят около 30 процентов.

Отмечается, что стоимость интернета в России и, в частности в Москве, одна из самых низких в мире.