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15.01.18 17:16
Более 90% москвичей пользуются интернетом, сообщают в мэрии
"Всего интернетом в Москве пользуются более 90 процентов жителей. Почти все они выходят в сеть по много раз в день", - говорится в сообщении.
При этом скорость каждого пятого подключения домашнего интернета в Москве превышает 100 мегабит в секунду. Такой скорости достаточно для комфортной работы или просмотра нескольких видео в формате 4K одновременно.
У 14% москвичей скорость интернета составляет от 101 до 200 мегабит в секунду, у 5% - 200 мегабит в секунду, 34% пользуются интернетом со скоростью ниже 50 мегабит в секунду.
Около 57% пользователей домашнего интернета в столице подключают тарифные пакеты, в которые входят: телевидение (80%), городской телефон (36%) и мобильная связь (26%). При подключении пакета "Интернет и телевидение" москвичи экономят около 30 процентов.
Отмечается, что стоимость интернета в России и, в частности в Москве, одна из самых низких в мире.
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