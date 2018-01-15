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15.01.18 17:29

Доходы Исаакиевского собора по итогам 2017 года приблизились к 900 млн рублей

© РИА Новости. Владимир Трефилов
15 января. Interfax-Russia.ru - Церковные службы в Исаакиевском соборе и Спасе на Крови в 2017 году посетили 37,5 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского музея-памятника в понедельник.

"В 2016 году Исаакиевский собор и Спас на Крови посетили 3 млн 810 тыс. человек, в 2017 году - 3 млн 814 тыс. человек. Что касается верующих, в 2016 году службы посетили 31,6 тыс. человек, в 2017 - 37,5 тыс. человек", - уточнил собеседник агентства.

В 2017 году в Исаакиевском соборе провели 638 служб (в 2016 - 640 служб). В Спасе на Крови прошло 184 богослужения (в 2016 году - 85 служб).

"Такой рост в Спасе на Крови обусловлен появлением вечерних богослужений в дополнение к утренним. Это планово, и не связано с приходом нового директора (Юрия Мудрова - ИФ)", - отметили в пресс-службе.

"Видимо, рост числа верующих связан с последними событиями, когда обсуждалась возможная передача собора РПЦ", - добавили в учреждении

Доходы ГМП "Исаакиевский собор" в 2017 году составили 890,8 млн рублей (в 2016 году - 864,8 млн рублей). Расходы в 2017 году составили 737,5 млн рублей, при этом 206,3 млн рублей было направлено на реставрацию (включая бюджетные средства).

"Сейчас идет реставрация фонарика (на куполе Исаакиевского собора - ИФ). Работы продлятся до конца года, а внешние леса планируют снять к маю", - подчеркнул собеседник агентства.

Численность сотрудников учреждения составляет около 30 человек.

"За год по соглашению сторон мы расстались только с тремя сотрудниками, и сокращений в ближайшее время не планируется. Это произошло, потому что новый директор по-своему видит работу музея", - отметили в пресс-службе.



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