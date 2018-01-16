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16.01.18 06:10

Суд в Иркутске рассмотрел первые два из 60 новых преступлений "ангарского маньяка" Попкова

© РИА Новости. Андрей Старостин
16 января. Interfax-Russia.ru - Иркутский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего милиционера из города Ангарск Михаила Попкова, который ранее был осужден пожизненно за 22 убийства и два покушения на жизнь женщин и теперь обвиняется в 60 новых преступлениях.

"Суд в понедельник в закрытом режиме исследовал первые два эпизода, инкриминируемые М.Попкову. Судебное заседание продолжится в среду, на нем также в закрытом режиме планируется исследовать еще два эпизода", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе облсуда.

Ранее сообщалось, что Иркутский облсуд принял решение вести судебное разбирательство по делу "ангарского маньяка" в открытом режиме за исключением эпизодов, связанных с сексуальным насилием - они будут рассматриваться в закрытом режиме. Всего таких эпизодов в деле более десяти.

Кроме того, облсуд продлил М.Попкову заключение под стражей в СИЗО до июня 2018 года.

Второе дело 53-летнего М.Попкова поступило в суд 15 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение в 60 преступлениях, предусмотренных пп. "е", "з" ст. 102 УК РСФСР, пп. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, сопряженные с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), жертвами которых были женщины. Кроме того, М.Попков обвиняется в убийстве сотрудника милиции в 1999 году.

Всего, по данным СКР, М.Попков с 1992 по 2000 годы совершил на территории Иркутской области (в городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирское и Усольском районе) более 80 убийств.

В ходе расследования второго дела "ангарского маньяка" было обнаружено и эксгумировано 20 тел его жертв, которые 15-20 лет находились в розыске как пропавшие без вести.



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