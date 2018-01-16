|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.01.18 06:19
Многофункциональный яхт-клуб планируется открыть во Владивостоке в рамках режима Свободного порта
Компания уже подала заявку на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток (СПВ).
Инвестор собирается организовать стоянку и оказывать услуги по обслуживанию и охране маломерных судов, востребованные владельцами спортивного и прогулочного водного транспорта на побережье Владивостока.
Яхт-клуб сможет обеспечить размещение от 20 до 50 парусных и моторных судов длиной от 6 до 20 метров, с осадкой до 3 метров.
Все места стоянки у пирса будут оборудованы сервисными колонками для электропитания и снабжения плавсредств пресной водой.
Надеемся, что статус резидента свободного порта Владивосток поможет нам более оперативно оформить земельные и строительные документы, получить необходимые для реализации проекта разрешения, - сказал представитель ООО "Причал" Константин Кайко, слова которого приведены в сообщении.
|
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket