Многофункциональный яхт-клуб планируется открыть во Владивостоке в рамках режима Свободного порта

16.01.18 06:19

© РИА Новости. Василий Батанов

16 января. Interfax-Russia.ru - ООО "Причал" планирует организовать многофункциональный яхт-клуб во Владивостоке, сообщает во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

Компания уже подала заявку на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток (СПВ).

Инвестор собирается организовать стоянку и оказывать услуги по обслуживанию и охране маломерных судов, востребованные владельцами спортивного и прогулочного водного транспорта на побережье Владивостока.

Яхт-клуб сможет обеспечить размещение от 20 до 50 парусных и моторных судов длиной от 6 до 20 метров, с осадкой до 3 метров.

Все места стоянки у пирса будут оборудованы сервисными колонками для электропитания и снабжения плавсредств пресной водой.

Надеемся, что статус резидента свободного порта Владивосток поможет нам более оперативно оформить земельные и строительные документы, получить необходимые для реализации проекта разрешения, - сказал представитель ООО "Причал" Константин Кайко, слова которого приведены в сообщении.