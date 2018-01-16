Учительница, пострадавшая в результате резни в пермской школе, пришла в сознание

16.01.18 08:29

© РИА Новости. Владимир Песня

16 января. Interfax-Russia.ru - Учительница пермской школы №127, получившая накануне тяжёлые ранения в результате драки подростков, пришла в сознание, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" главврач городской клинической больницы №4 (ГКБ №4) Андрей Ронзин во вторник.

"Женщина пришла в себя, она в сознании, но ещё на искусственной вентиляции (лёгких - ИФ). Все понимает", - сказал главврач.

По его словам, двое подростков переведены из реанимации в отделение, их состояние оценивается как средней тяжести.

В результате ЧП в школе №127 в ГКБ №4 госпитализированы 3 человека: учитель и двое подростков. Ещё 9 детей госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу.

Как сообщалось, утром в понедельник в школе №127 в Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих - психологические травмы.

Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. Один из подростков, по данным уполномоченной по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре, затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.

Сообщалось также, что детский омбудсмен по региону С.Денисова заявила о необходимости проведения проверок в школах Перми после инцидента. По ее мнению, причиной инцидента мог стать затянувшийся конфликт между зачинщиками.