Трагедии в пермской школе можно было избежать, если бы специалисты вовремя отреагировали на поведение подростка

16.01.18 09:05

© РИА Новости. Илья Питалев

16 января. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что ЧП в пермской школе N127 могло бы не произойти, если бы специалисты вовремя получили сигнал о критической ситуации с поведением одного из подростков-зачинщиков.

"Да, этой трагедии могло не случиться, если бы вовремя поступил сигнал, вовремя отреагировали специалисты", - написала А.Кузнецова на своей странице в соцсети.

По ее данным, "Ещё в 2012-м году ситуация с одним из молодых людей была критической настолько, что была изменена форма обучения". Затем - были более серьёзные сигналы, но школа на какое-то время просто изолировала ребёнка. Когда отец перестал справляться с сыном самостоятельно и обратился в полицию, представители КДНиЗП (комиссии по делам несовершеннолетних - ИФ) просто решили отца же и призвать к ответу, наложив штраф", - сообщает А.Кузнецова.

"Налицо и непрофессионализм специалистов, и отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств", - добавила омбудсмен.

По ее словам, в Пермском крае будет создана специальная группа, которая проведёт аудит работы всей системы профилактики. "Считаю принципиально важным совершенствовать организацию воспитательного процесса, повышать воспитательную роль школы", - отмечает А.Кузнецова.

Утром в минувший понедельник в школе N127 в Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих - психологические травмы.

Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. Один из подростков, по данным А.Кузнецовой, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре, затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.

Сообщалось также, что детский омбудсмен по региону С.Денисова заявила о необходимости проведения проверок в школах Перми после инцидента. По ее мнению, причиной инцидента мог стать затянувшийся конфликт между зачинщиками.