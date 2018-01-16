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16.01.18 09:37

Сибирские ученые вывели новую породу молочных коров

© РИА Новости. Стрингер
16 января. Interfax-Russia.ru - Ученые научно-исследовательского проектно-технологического института животноводства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН получили акт оценки хозяйственной полезности новой породы крупного рогатого скота молочного направления "Сибирячка".

"Порода имеет высокую молочную продуктивность, хорошие мясные качества, крепкую конституцию, приспособлена к сибирским экстремальным климатическим условиям и местным кормам", - говорится в сообщении Сибирского отделения РАН.

Порода "Сибирячка" создана в 12 хозяйствах шести регионов Сибири (Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев).

На основании акта оценки хозяйственной полезности Минсельхоз РФ дал рекомендации по включению породы крупного рогатого скота "Сибирячка" в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Порода "Сибирячка" выведена методом сложного воспроизводительного скрещивания коров черно-пестрой породы с быками голштинской.



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