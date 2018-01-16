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16.01.18 09:37
Сибирские ученые вывели новую породу молочных коров
"Порода имеет высокую молочную продуктивность, хорошие мясные качества, крепкую конституцию, приспособлена к сибирским экстремальным климатическим условиям и местным кормам", - говорится в сообщении Сибирского отделения РАН.
Порода "Сибирячка" создана в 12 хозяйствах шести регионов Сибири (Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев).
На основании акта оценки хозяйственной полезности Минсельхоз РФ дал рекомендации по включению породы крупного рогатого скота "Сибирячка" в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Порода "Сибирячка" выведена методом сложного воспроизводительного скрещивания коров черно-пестрой породы с быками голштинской.
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