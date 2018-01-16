Французы выполнят наблюдательные полеты над Ростовской областью

16.01.18 10:49

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

16 января. Interfax-Russia.ru - Франция запросила РФ о проведении авиационной инспекции ряда территорий в Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщает департамент информации Минобороны РФ.

"В период с 16 по 19 января 2018 года Франция запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. РФ дала согласие на данную инспекцию", - сообщили в Минобороны.

Там отметили, что "определенный Францией указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 18 тысяч квадратных километров".

Подобные мероприятия проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).

В ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района.

"Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей", - пояснили в Минобороны.