Ставрополье ждет проектов на $6 млрд за 5 лет, среди инвесторов - ЛУКОЙЛ и ЕвроХим

16.01.18 10:57

© РИА Новости. Михаил Фомичев

16 января. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья рассчитывают, что крупные инвесторы до 2022 года реализуют в регионе свои проекты суммарной стоимостью $6 млрд, заявил журналистам губернатор края Владимир Владимиров.

"Есть проекты крупных компаний, на которые мы рассчитываем, с общими вложениями до 2022 года в размере $6 млрд", - сказал В.Владимиров.

Глава региона уточнил, что речь идёт, в частности, о проектах компаний "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим".

"Не буду вдаваться в коммерческие подробности, но мы рассчитываем на проекты "ЕвроХима" и "ЛУКОЙЛа"", - сказал глава края.

В сентябре 2017 года глава "ЛУКОЙЛА" Вагит Алекперов сообщал журналистам, что компания рассматривает возможность строительства в Ставропольском крае газохимического завода.

"То, что он необходим здесь, мы это уже понимаем. Наш природный газ будет поступать с Каспия, и здесь мы должны его перерабатывать. Поэтому проработка идет, и надеюсь, до конца года ТЭО будет завершено. По мощности ориентируемся от 1 до 3 млрд куб. м ", - отмечал В.Алекперов.

Кроме того сообщалось, что компания намерена инвестировать в модернизацию "Ставролена" 8 млрд рублей и серьезно рассматривает развитие газохимии. Так, "ЛУКОЙЛ" планировал до 2020 года построить на базе "Ставролена" газохимический комплекс (ГХК) по переработке газа месторождений Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен.

"Ставролен" (г.Буденновск Ставропольского края) является вторым по величине в России производителем полиэтилена низкого давления (ПЭНД) после "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) и третьим по объемам производства полипропилена после "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) и "Томскнефтехима". В настоящее время ГПЗ на "Ставролене" перерабатывает более 2 млрд куб. м газа в год.

В 2016 году сообщалось, что АО "МХК "ЕвроХим" планирует до 2020 года инвестировать порядка 70 млрд рублей в расширение производства, создание распределительного центра и центра агротехнологий в Ставропольском крае. Компания также планирует расширение и модернизацию производства "Невинномысского Азота" (входит в МХК "ЕвроХим").

Один из проектов "Невинномысского Азота" предусматривает техническое перевооружение агрегата по производству аммиака АМ-70, что позволит увеличить его производительность на 200 тонн - до 1 тыс. 850 тонн в сутки.

Ещё один проект "Невинномысского Азота", который уже прошёл госэкпертизу, касается создания производства нитрата калия. Этот проект предусматривает строительство производственного корпуса, здания центрального пульта управления с контроллерной, складов и сооружений для фасовки готовой продукции и ее отгрузки в железнодорожные вагоны. Также будут проложены железнодорожные пути, конвейерные галереи, межцеховые и цеховые эстакады. Площадь застраиваемой территории - 33 тыс.134 кв. метров.

Годовая мощность установки составит не менее 60 тыс. тонн нитрата калия и до 35 тыс. тонн хлорида аммония. После ее введения в эксплуатацию грузооборот АО "Невинномысский Азот" увеличится на 2 тыс. 180 вагонов в год.

В состав группы "ЕвроХим" входят российские заводы "Невинномысский Азот", "Новомосковский "Азот", "Фосфорит", "Белореченские минудобрения" и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.

Основным акционером "ЕвроХима" является Андрей Мельниченко, контролирующий через кипрскую AIM Capital SE (ранее - EuroChem Group SE) 90% группы. Еще 10% - у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является глава группы Дмитрий Стрежнев.