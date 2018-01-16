На территории Военного института физкультуры в Петербурге создадут спорткомплекс

16.01.18 11:08

© РИА Новости. Александр Астафьев

16 января. Interfax-Russia.ru - Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки подготовить предложения по созданию современного спортивного комплекса на территории Военного института физической культуры (ВИФК).

Соответствующие распоряжения глава военного ведомства отдал во вторник в ходе проверки строительства объектов инфраструктуры во время рабочей поездки в Санкт-Петербург.

В ВИФКе С.Шойгу осмотрел новое здание кадетского корпуса (спортивной школы), в котором учатся 80 юношей, имеющих высокие спортивные достижения. В кадетском корпусе создана единственная в своём роде лаборатория биомедицинских технологий и спортивной медицины. Кадеты представили министру обороны свои работы по этим направлениям.

Кроме того, С.Шойгу посетил отремонтированное здание бассейна ВИФКа, реконструкция которого началась по его приказу три года назад и была завершена в преддверии Нового года.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов назвал бассейн ВИФКа одним из лучших спортивных объектов в регионе. В 2018 году здесь пройдёт чемпионат Вооружённых сил РФ по плаванию.

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