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16.01.18 11:26
Ленобласть до 2024 года направит более 78 млрд рублей на развитие здравоохранения
"Сегодня система здравоохранения требует новых технологий и новых управленческих решений, на это и нацелена обновленная госпрограмма "Развитие здравоохранения в Ленинградской области". Главная цель здесь - увеличение рождаемости в нашем регионе", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства по социальным вопросам Николая Емельянова.
Среди ожидаемых результатов программы - снижение смертности по разным показателям, увеличение обеспеченности населения врачами и средним медперсоналом, рост доли населенных пунктов и др.
Указом президента России от 29 мая 2017 года период с 2018 по 2027 гг. объявлен "Десятилетием детства". Как ожидается, в рамках этого мероприятия руководством страны будет реализован целый комплекс мер, направленный не поддержку демографии, доходов семьи, улучшение социальной инфраструктуры. Конкретные меры, которые будут включены в план, поручено разработать правительству РФ вместе с общественными деятелями и экспертами.
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