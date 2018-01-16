Ленобласть до 2024 года направит более 78 млрд рублей на развитие здравоохранения

16.01.18 11:26

© РИА Новости. Виталий Аньков

16 января. Interfax-Russia.ru - Ленинградская область направит более 78 млрд рублей на развитие системы здравоохранения в 2018-2024 годах, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня система здравоохранения требует новых технологий и новых управленческих решений, на это и нацелена обновленная госпрограмма "Развитие здравоохранения в Ленинградской области". Главная цель здесь - увеличение рождаемости в нашем регионе", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства по социальным вопросам Николая Емельянова.

Среди ожидаемых результатов программы - снижение смертности по разным показателям, увеличение обеспеченности населения врачами и средним медперсоналом, рост доли населенных пунктов и др.

Указом президента России от 29 мая 2017 года период с 2018 по 2027 гг. объявлен "Десятилетием детства". Как ожидается, в рамках этого мероприятия руководством страны будет реализован целый комплекс мер, направленный не поддержку демографии, доходов семьи, улучшение социальной инфраструктуры. Конкретные меры, которые будут включены в план, поручено разработать правительству РФ вместе с общественными деятелями и экспертами.