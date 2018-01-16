В Мурманской области закрыта на карантин первая школа из-за роста заболеваемости ОРВИ

16.01.18 11:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 января. Interfax-Russia.ru - Одна из школ Полярного (ЗАТО Александровск, Мурманская область) закрыта из-за роста заболеваемости ОРВИ.

По распоряжению главного государственного санитарного врача Федерального медико-биологического агентства России в Мурманске и Мурманской области, учебный процесс приостановлен в школе N2 с 15 января "в связи с отсутствием по причине ОРВИ более 20% обучающихся".

Как было установлено, 12 января в школу из 693 детей не пришли на уроки 155, при этом у 28 из них - ОРВИ с абдоминальным синдромом (недомогание живота). На следующий день, когда учились только старшеклассники, в школу не пришли 79 детей.

"Пока отобраны все необходимые пробы, сделаны смывы, материал передан для исследования. Пока сложно сказать, что это - бактериальный агент, либо вирусный агент, что явилось путем передачи. Для того, чтобы не было распространения среди учащихся в дальнейшем и принято решение о приостановлении учебного процесса", - пояснил журналистам руководитель межрайонного управления N120 ФМБА России Игорь Кемский.

По данным местных СМИ, в результате заболевания трое детей были госпитализированы в инфекционное отделение.