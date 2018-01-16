|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.01.18 11:32
В Мурманской области закрыта на карантин первая школа из-за роста заболеваемости ОРВИ
По распоряжению главного государственного санитарного врача Федерального медико-биологического агентства России в Мурманске и Мурманской области, учебный процесс приостановлен в школе N2 с 15 января "в связи с отсутствием по причине ОРВИ более 20% обучающихся".
Как было установлено, 12 января в школу из 693 детей не пришли на уроки 155, при этом у 28 из них - ОРВИ с абдоминальным синдромом (недомогание живота). На следующий день, когда учились только старшеклассники, в школу не пришли 79 детей.
"Пока отобраны все необходимые пробы, сделаны смывы, материал передан для исследования. Пока сложно сказать, что это - бактериальный агент, либо вирусный агент, что явилось путем передачи. Для того, чтобы не было распространения среди учащихся в дальнейшем и принято решение о приостановлении учебного процесса", - пояснил журналистам руководитель межрайонного управления N120 ФМБА России Игорь Кемский.
По данным местных СМИ, в результате заболевания трое детей были госпитализированы в инфекционное отделение.
|
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket