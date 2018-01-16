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16.01.18 11:43
Экс-глава Бежицкого района Брянска получил более трех лет колонии за взяточничество
Суд установил, что с мая 2016 года по апрель 2017 года под его покровительством в районе незаконно работали нестационарные торговые объекты. За это два бизнесмена заплатили ему 75 и 125 тыс. рублей, третий оплатил банкет и ремонт машины на общую сумму 9,5 тыс. рублей. Также А.Глот помог одному из предпринимателей получить место на универсальной ярмарке, лишив при этом торговых площадей трех других.
Пресс-служба уточняет, что он признан виновным по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, ч.3 ст.290 УК РФ (получение взяток в значительном размере) и ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Суд приговорил его к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима, штрафу в 700 тыс. рублей и лишил права занимать должности в органах власти в течение 3 лет.
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