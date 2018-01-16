Станции Кольцевой линии московского метро признают памятниками архитектуры

16.01.18 11:54

© РИА Новости. Евгений Одиноков

16 января. Interfax-Russia.ru - Станции "Белорусская", "Киевская" и "Комсомольская" Кольцевой линии Московского метрополитена включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения, остальные станции ветки признают памятниками архитектуры до конца 2018 года.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, многие станции столичного метро уже внесены в реестр объектов культурного наследия, однако до недавнего времени станции Кольцевой линии в этот список не входили.

"Каждая станция представляет собой уникальный памятник архитектуры, и постановка их под охрану государства - вопрос времени. Поскольку сделать это одновременно со всеми станциями линии в краткий срок невозможно, москвичам было предложено самим выбрать, какие из них попадут в реестр первыми", - приводит его слова сайт столичной мэрии во вторник.

В связи с этим участникам проекта "Активный гражданин" было предложено выбрать очередность включения станций в реестр. Они проголосовали за три станции, которые выходят к пяти столичным вокзалам: Киевскому, Ярославскому, Казанскому, Ленинградскому и Белорусскому.

"Часто именно с этих вокзалов начинается знакомство гостей нашего города с Москвой. Над их оформлением трудились знаменитые архитекторы, скульпторы и художники; каждая рассказывает о культуре и жизни советского народа, имеет исключительное убранство и является важным ориентиром на карте нашего города. Сегодня мы вместе с горожанами несем ответственность за сохранение этого наследия", - отметил А.Емельянов.

Все три станции построены в 1950-х годах. Так, на конкурс по созданию станции "Киевская" было представлено 40 проектов, среди которых победил авторский коллектив из Киева под руководством профессора Евгения Катонина. Станция была заложена на глубине 53 метра, главной темой ее оформления стало 300-летие воссоединения России и Украины.

Станция "Комсомольская" построена по проекту архитектора Алексея Щусева в 1952 году. В ее интерьере можно увидеть барельефы скульптора Георгия Мотовилова "Урок музыки", "Сбор урожая", "За мир" и "Урок географии". Платформа находится на глубине 37 метров, свод поддерживают два ряда колонн с арками.

Проект наземного павильона и подземной платформы станции "Белорусская" принадлежал архитекторам Ивану Таранову и Надежде Быковой. Ее глубина составляет более 42 метров, темой оформления станции стало хозяйство и культура народа Белоруссии.

Объектами культурного наследия регионального значения являлись до настоящего времени еще 12 станций метро: "Автозаводская" (1943 год постройки), "Бауманская" (1944), "Партизанская" (1944), "Красные Ворота" (1935), "Кропоткинская" (1935), "Маяковская" (1938), "Новокузнецкая" (1943), "Павелецкая" (1943), "Семеновская" (1944), "Чистые пруды" (1935), "Электрозаводская" (1944), а также станция "Университет" (1959). 1мк вж