Движение транспорта у Елоховского собора ограничат в Москве 18 и 19 января

16.01.18 12:11

© РИА Новости. Руслан Кривобок

16 января. Interfax-Russia.ru - В предстоящие четверг и пятницу возле Богоявленского кафедрального собора в Елохове в центре столицы будет ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы во вторник.

"С 07:00 18 января до 17:00 19 января для движения транспорта будет полностью перекрыт Елоховский собор", - уточнил собеседник агентства.

Как ожидается, накануне праздника Крещения в четверг вечером всенощное бдение в Елоховском соборе совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В пресс-службе департамента также сообщили, что 19 января в связи с подготовкой к военному параду на Красной площади 9 мая для движения транспорта с 07:00 до 09:30 перекроют проезд Девичьего поля от пересечения с Плющихой до Новоконюшенного переулка.