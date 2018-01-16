Погода с температурой 7-9 градусов мороза ожидается в Крещенскую ночь в столице

16.01.18 12:34

© РИА Новости.

16 января. Interfax-Russia.ru - В столичном регионе в течение текущей недели сохранится погода с температурой, превышающей средние многолетние значения, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Так, в ночь на среду в Москве подморозит до минус 8-10 градусов, днем температура поднимется до минус 4-6 градусов. В ночь на четверг также ожидаются морозы до 8-10 градусов, в дневные часы - минус 3-5 градусов.

"В Крещенскую ночь столбики термометров опустятся до 7-9 градусов мороза, днем поднимутся до минус 4-6 градусов. Таким образом, при норме для этих дней января минус 9,5 градусов среднесуточная норма 19 января окажется выше нормы на 4-5

градусов", - сказал собеседник агентства.

При этом со среды по пятницу в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, при облачной погоде пройдет небольшой снег.

По прогнозам синоптиков, аналогичный характер погоды сохранится и в выходные.

По данным метеорологического ведомства, в январе в столице температура в среднем превысила норму на 6,6 градуса, за декабрь-январь - на 6,1 градуса.