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16.01.18 12:34
Погода с температурой 7-9 градусов мороза ожидается в Крещенскую ночь в столице
Так, в ночь на среду в Москве подморозит до минус 8-10 градусов, днем температура поднимется до минус 4-6 градусов. В ночь на четверг также ожидаются морозы до 8-10 градусов, в дневные часы - минус 3-5 градусов.
"В Крещенскую ночь столбики термометров опустятся до 7-9 градусов мороза, днем поднимутся до минус 4-6 градусов. Таким образом, при норме для этих дней января минус 9,5 градусов среднесуточная норма 19 января окажется выше нормы на 4-5
градусов", - сказал собеседник агентства.
При этом со среды по пятницу в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, при облачной погоде пройдет небольшой снег.
По прогнозам синоптиков, аналогичный характер погоды сохранится и в выходные.
По данным метеорологического ведомства, в январе в столице температура в среднем превысила норму на 6,6 градуса, за декабрь-январь - на 6,1 градуса.
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