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16.01.18 12:46

Законопроект об увеличении МРОТ до размера прожиточного минимума внесут в Думу в феврале

© РИА Новости. Владимир Федоренко
16 января. Interfax-Russia.ru - Законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума в РФ, будет внесен в Госдуму не позже февраля, размер дополнительных средств на его реализацию согласуется с Минфином, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

"Законопроект готовится. Мы его направили в Минфин и с Минфином будем смотреть, какие потребуются дополнительные средства. А они в любом случае потребуются, прежде всего, для регионов", - сказал М.Топилин журналистам в кулуарах "Гайдаровского форума".

Как заявил глава Минтруда, "мы планируем (законопроект) где-то в феврале точно уже в Думу внести, чтобы успеть его принять".

Министр добавил, что пока поручения президента о внесении законопроекта в Госдуму нет. Кроме того, по его словам, где-то две недели еще потребуется для его доработки с Минфином.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил о принятом решении повысить уровень МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая текущего года. Ранее это предполагалось сделать с 1 января 2019 года, затем - с 1 июля текущего года. Как пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "позитивные события (в экономике страны), имеющиеся ресурсы позволяют сделать это даже раньше того, что было запланировано".

Минтруд уже разработал законопроект, он доступен на сайте regulation.gov.ru. Вместе с тем, в проекте документа расходы федерального бюджета не обозначены.

15 января вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительство пока не готово озвучить, во сколько обойдется федеральному бюджету повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения (ПМ) с 1 мая этого года. "Сейчас коллеги считают, потому что президент недавно объявил об этой новости. Коллеги проводили между собой консультации, министерство труда с министерством финансов. Завтра у нас уже будет эта цифра", - О.Голодец журналистам в понедельник в Риме, отвечая на соответствующий вопрос.



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