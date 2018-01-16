Крещенские купания в Москве пройдут на 59 площадках

16.01.18 15:55

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 января. Interfax-Russia.ru - В столице 18-19 января на водоемах будет организовано 59 мест для крещенских купаний, которые, как ожидается, посетят свыше 120 тыс. человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С 18:00 18 января до 12:00 в Москве пройдут организованные крещенские купания. Всего будет подготовлено 59 мест", - сказал П.Бирюков на заседании президиума правительства города во вторник.

По его словам, в настоящее время толщина льда на водоемах составляет 15-20 см, и места для купаний подбирались с учетом погодных условий. "Мы ожидаем, что численность участников купаний составит более 120 тыс.", - сказал заместитель мэра.

Он сообщил, что все места купания будут оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Для комфортного проведения обряда установят обогреваемые раздевалки, туалеты. Участников купаний обеспечат горячим питьем. На прилегающих к местам купаний территориях предусмотрены парковочные места.

Для обеспечения безопасности граждан в местах организованных купаний будут дежурить около 2,5 тыс. человек, в том числе спасатели МЧС и волонтеры, работники коммунальных служб, сотрудники полиции, а также порядка 60 медицинских бригад.