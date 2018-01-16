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16.01.18 15:55
Крещенские купания в Москве пройдут на 59 площадках
"С 18:00 18 января до 12:00 в Москве пройдут организованные крещенские купания. Всего будет подготовлено 59 мест", - сказал П.Бирюков на заседании президиума правительства города во вторник.
По его словам, в настоящее время толщина льда на водоемах составляет 15-20 см, и места для купаний подбирались с учетом погодных условий. "Мы ожидаем, что численность участников купаний составит более 120 тыс.", - сказал заместитель мэра.
Он сообщил, что все места купания будут оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Для комфортного проведения обряда установят обогреваемые раздевалки, туалеты. Участников купаний обеспечат горячим питьем. На прилегающих к местам купаний территориях предусмотрены парковочные места.
Для обеспечения безопасности граждан в местах организованных купаний будут дежурить около 2,5 тыс. человек, в том числе спасатели МЧС и волонтеры, работники коммунальных служб, сотрудники полиции, а также порядка 60 медицинских бригад.
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