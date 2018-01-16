Минкультом РФ заявлен иск на 133 млн рублей по делу "Седьмой студии"

16.01.18 12:57

© РИА Новости. Владимир Трефилов

16 января. Interfax-Russia.ru - Министерством культуры России заявлен иск о возмещении вреда более чем на 133 млн рублей в рамках так называемого уголовного дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит художественный руководитель "Гоголь-цента", режиссер Кирилл Серебренников.

"Действительно, Минкультуры России признано потерпевшей стороной. В рамках уголовного дела подано исковое заявление о возмещении вреда в размере 133 237 920 рублей", - говорится в ответе пресс-службы Минкультуры на соответствующий запрос "Интерфакса".

В ведомстве добавили, что иные подробности уголовного дела разглашать не могут.

К.Серебренникову, первому генпродюсеру автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" и экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, экс-гендиректору АНО Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, ранее возглавлявшей департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Во вторник Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении мер пресечения К.Серебренникову, А.Малобродскому и Ю.Итину до 19 апреля.