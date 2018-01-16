Почти 23 тыс. детей приняли участие в программе детского туризма "Моя Россия" в 2017 году

16.01.18 13:04

© РИА Новости. Игорь Маслов

16 января. Interfax-Russia.ru - Участниками национальной программы детского туризма "Моя Россия" в 2017 году стали более 22,7 тыс. детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет из 85 регионов России, сообщает во вторник пресс-служба министерства культуры РФ.

"Программа включает 12 культурно-познавательных многодневных маршрутов, составленных таким образом, чтобы дети не уставали от долгих переездов. Маршруты призваны способствовать повышению интереса к путешествиям по России, изучению истории страны и развитию чувства патриотизма. Помимо экскурсий, в программу включены мастер-классы, лекции и семинары", - говорится в сообщении.

Среди маршрутов - "Дальневосточные рубежи" (Хабаровск, Владивосток), "Сибирские просторы" (Красноярск, Бобровый Лог и Столбы), "Великий Волжский путь" (Самара, Тольятти, Пенза, Тарханы), "Золотое кольцо". (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ярославль, Ростов Великий, Москва), "Засечная черта" (Москва, Калуга, Тула, Серпухов), "Есенинская Русь" (Коломна, Константиново, Рязань, Москва).

"Хочу еще раз подчеркнуть, что это очень важный и нужный проект, благодаря которому дети не только могут побывать в различных уголках нашей необъятной страны, но и ощутить величие России, осознать ее красоту и просторы, понять, что такое гордость за свою Родину", - цитирует пресс-служба директора департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольгу Ярилову.

По ее словам, в нынешнем году реализация программы будет продолжена. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета в размере 250 млн руб. ежегодно. Всего за время действия программы ее участниками стали более 100 тыс. школьников.