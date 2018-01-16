Алтай и Татарстан займутся вместе восстановлением популяции снежного барса

16.01.18 13:14

© РИА Новости. Владимир Пирогов

16 января. Interfax-Russia.ru - Популяцию снежных барсов планируется восстановить в Республике Алтай - в дикую природу будут выпускать малышей краснокнижных кошек, выращенных в неволе в Татарстане.

Глава Республики Алтай Александр Бердников и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере восстановления популяции снежного барса, сообщает во вторник пресс-центр правительства сибирского региона.

"Снежный барс находится под угрозой исчезновения. Необходимо совершенствовать меры по сохранению его численности. (...) В рамках сотрудничества на Алтае из природной среды будут изымать маточное поголовье хищников для создания в Татарстане резервной популяции в неволе. Здесь животные будут размножаться, и полученное потомство планируют выпускать в дикую природу Алтая", - говорится в сообщении.

Стороны договорились работать над увеличением численности и генетического разнообразия диких кошек, заняться созданием благоприятных условий для долгосрочного сохранения популяции. Также запланировано проведение научных исследований.

Предполагается, что в местах обитания хищника будет сведена к минимуму антропогенная нагрузка: планируется ужесточить наказание за браконьерскую добычу, перевозку и торговлю барсами или их дериватами.

Снежный барс - одна из самых редких диких кошек планеты. Ирбис изображен на гербе Татарстана, а в Республике Алтай, по оценкам экспертов, обитает самая большая в стране популяция этого хищника - около 30 особей из 70, проживающих в России.