Проверки начались в образовательных учреждениях Перми после поножовщины в школе

16.01.18 13:25

© РИА Новости. Игорь Катаев

16 января. Interfax-Russia.ru - Межведомственные проверки систем безопасности образовательных учреждений Перми начались во вторник в связи с инцидентом в школе N127, где двое подростков устроили драку на ножах.

Как сообщается на сайте пермской мэрии, в образовательных учреждениях будут проверять целостность ограждений по периметру, кнопки экстренного вызова, системы видеонаблюдения, наличие и использование турникетов, документы об обеспечении мер безопасности, а также исполнение договоров с частными охранными предприятиями.

Кроме того, межведомственные комиссии проверят запасные входы и выходы, пути эвакуации, работу противопожарных систем, регулярность инструктирования охранников, вахтеров, дежурных администраторов. Также будут проверено использование электронных карт школьника на входе в учреждение, наличие памяток и инструкций для охранников по действиям в случае отсутствия у ребенка электронный карты.

"Отдельно будет проверяться качество ведения индивидуальных программ реабилитации детей, состоящих в "группе риска" и находящихся в социально опасном положении. Педагогам образовательных учреждений рекомендуется усилить работу с родителями учащихся", - говорится в сообщении.

В ближайшее время во всех пермских школах пройдут родительские собрания.