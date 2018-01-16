Минниханов попросил Думу о большей определенности в вопросах региональной налоговой политики

16.01.18 13:57

© РИА Новости. Максим Блинов

16 января. Interfax-Russia.ru - Президент Республики Татарстан, председатель совета директоров "Татнефти" Рустам Минниханов обратился к главе комитета Госдумы по бюджету и налогам РФ Андрею Макарову с просьбой о большей определенности при принятии решений, касающихся перераспределения налогов между региональными бюджетами и центром.

"Я хочу вас попросить, как председателя комитета, не трогайте ничего. Установили налоговые перераспределения - давайте пять лет поработаем. Я буду понимать, сколько доходов я буду иметь", - сказал Р.Минниханов, выступая на Гайдаровском форуме во вторник.

Он напомнил о недавних решениях Госдумы РФ, которые касаются перераспределения акцизов на средние дистилляты. В результате доля норматива зачисления акцизов на средние дистилляты для регионов была снижена со 100% до 50%. Также он напомнил о новых нормативах перераспределения налога на прибыль (ранее 18% в бюджет субъекта, с 2017 года - 17%) и ряде других налоговых решений.

"Вот налог на прибыль один процент - забрали. Средние дистилляты - забрали. Вы принимаете решение - движимое и недвижимое имущество. Это наш доход. Почему вы такие решения принимаете? Или по вычетам из подоходного налога. Почему вы принимаете без нас какие-то льготы? Понятно, у каждого свои интересы. Просьба, чтобы это все было понятно. Иначе у нас не будет мотивации к росту эффективности и созданию рабочих мест", - сказал Р.Минниханов.