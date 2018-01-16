Власти Петербурга предложили маме четверняшек четырехкомнатную квартиру в Шушарах

16.01.18 13:44

© РИА Новости. Евгений Самарин

16 января. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга предложили маме четверняшек Елене Гончар четырехкомнатную квартиру в Шушарах, сообщил глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Мы с ней сегодня встречались. Первое и главное - мы хотели, хотим и реализуем в любом случае ее желание улучшить жилищные условия. В этой связи ей уже предлагались несколько вариантов четырехкомнатных квартир, от которых она отказалась", - сказал он на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" во вторник.

"Каждый человек имеет право выбирать более комфортные и удобные условия. Она проживает в Московском районе. Ей предлагалось жилье в Невском районе, в других районах, но в силу объективных причин отказалась. Сегодня ей предложен ещё один вариант - в Шушарах, это недалеко от того места, где она проживает", - добавил А.Ржаненков.

Чиновник подчеркнул, что Е.Гончар получает все предусмотренные государством меры социальной поддержки, включая ежемесячную выплату на содержание детей в размере порядка 22 тыс. рублей.

А.Ржаненков уточнил, что многодетная мать не имеет десятилетней прописки в Петербурге, однако городские власти признали ее нуждающейся в улучшении жилищных условий, что позволяет ей получить социальное жилье в самое ближайшее время.

Ранее СМИ сообщали о петербурженке, которая летом 2017 года родила сразу четверых детей - трех девочек и одного мальчика. По данным СМИ, четверняшки родились в Петербурге впервые за последние 50 лет.