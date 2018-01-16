Полпред Беглов и власти Петербурга отмечают большой вклад председателя Союза журналистов города Фомичевой в развитие медиа

16.01.18 14:06

16 января. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и спикер городского парламента Вячеслав Макаров поздравляют председателя Союза журналистов северной столицы и Ленинградской области Людмилу Фомичеву с юбилеем.

"Уважаемая Людмила Дмитриевна, примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, хорошего настроения, удачи и успехов во всех делах и начинаниях на благо России", - говорится в поздравительной телеграмме А.Беглова.

Со своей стороны Г.Полтавченко отметил большой вклад Л.Фомичевой в развитие отечественной журналистики, расширение медиапространства Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа.

"Вы всегда добивались поставленных целей благодаря высочайшему профессионализму, настойчивости и преданности своему делу", - говорится в поздравлении губернатора.

Глава города отмечает яркие лидерские качества Л.Фомичевой и активную гражданскую позицию, "которые являются основой эффективной работы во главе Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

В.Макаров и депутаты Заксобрания города присоединились к поздравлениям Л.Фомичевой.

"Для Вас, талантливого и искренне преданного своему делу человека, журналистика стала настоящим призванием. Своей работой Вы вносите огромный вклад в сохранение лучших традиций ленинградской-петербургской журналистики. Вы сплотили творческий коллектив единомышленников и сделали информационное агентство "Интерфакс Северо-Запад" одним из самых авторитетных средств массовой информации России", - говорится в поздравительном обращении.

Л.Фомичева окончила Ростовский государственный университет. Начинала работу в профессии корреспондентом газеты "Новый путь" (Бокситогорск), работала главным редактором газеты "Балтийский луч" (Ломоносов), обозревателем и выпускающим редактором петербургского отделения ИТАР-ТАСС.

С февраля 1994 до лета 1996 года - пресс-секретарь мэра Петербурга Анатолия Собчака, с 1996 года вновь работала в ИТАР-ТАСС. В апреле 1999 года стала пресс-секретарем генерального директора пивоваренной компании "Балтика". С 2002 года - советник, пресс-секретарь председателя Совета Федерации Сергея Миронова.

С 2003 года - президент ЗАО "Интерфакс Северо-Запад".

В 2011 году возглавила Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области.