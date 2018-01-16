По версии следствия: нападение в пермской школе могло быть спланировано его участниками
  
Русская ракета: гиперзвуковое оружие может обеспечить России господство на море
   
Им не холодно: в МЧС Якутии рассказали, как местные жители переносят зиму
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46

09.11.17   17:22
 
Главные события
16.01.18 14:06

Полпред Беглов и власти Петербурга отмечают большой вклад председателя Союза журналистов города Фомичевой в развитие медиа

16 января. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и спикер городского парламента Вячеслав Макаров поздравляют председателя Союза журналистов северной столицы и Ленинградской области Людмилу Фомичеву с юбилеем.

"Уважаемая Людмила Дмитриевна, примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, хорошего настроения, удачи и успехов во всех делах и начинаниях на благо России", - говорится в поздравительной телеграмме А.Беглова.

Со своей стороны Г.Полтавченко отметил большой вклад Л.Фомичевой в развитие отечественной журналистики, расширение медиапространства Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа.

"Вы всегда добивались поставленных целей благодаря высочайшему профессионализму, настойчивости и преданности своему делу", - говорится в поздравлении губернатора.

Глава города отмечает яркие лидерские качества Л.Фомичевой и активную гражданскую позицию, "которые являются основой эффективной работы во главе Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

В.Макаров и депутаты Заксобрания города присоединились к поздравлениям Л.Фомичевой.

"Для Вас, талантливого и искренне преданного своему делу человека, журналистика стала настоящим призванием. Своей работой Вы вносите огромный вклад в сохранение лучших традиций ленинградской-петербургской журналистики. Вы сплотили творческий коллектив единомышленников и сделали информационное агентство "Интерфакс Северо-Запад" одним из самых авторитетных средств массовой информации России", - говорится в поздравительном обращении.

Л.Фомичева окончила Ростовский государственный университет. Начинала работу в профессии корреспондентом газеты "Новый путь" (Бокситогорск), работала главным редактором газеты "Балтийский луч" (Ломоносов), обозревателем и выпускающим редактором петербургского отделения ИТАР-ТАСС.

С февраля 1994 до лета 1996 года - пресс-секретарь мэра Петербурга Анатолия Собчака, с 1996 года вновь работала в ИТАР-ТАСС. В апреле 1999 года стала пресс-секретарем генерального директора пивоваренной компании "Балтика". С 2002 года - советник, пресс-секретарь председателя Совета Федерации Сергея Миронова.

С 2003 года - президент ЗАО "Интерфакс Северо-Запад".

В 2011 году возглавила Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  16.01.18 12:57
Минкультом РФ заявлен иск на 133 млн рублей по делу "Седьмой студии"
.
  16.01.18 12:34
Погода с температурой 7-9 градусов мороза ожидается в Крещенскую ночь в столице
.
  16.01.18 12:11
Движение транспорта у Елоховского собора ограничат в Москве 18 и 19 января
.
  16.01.18 11:54
Станции Кольцевой линии московского метро признают памятниками архитектуры
.
  15.01.18 17:16
Более 90% москвичей пользуются интернетом, сообщают в мэрии
.
  15.01.18 16:27
РФ направит 406 млн руб. на реконструкцию второй летной зоны "Домодедово"
.
  15.01.18 13:14
Столичный зоопарк запустил реалити-шоу с участием панд, ягуарунди и гепардов
.
  15.01.18 12:27
Сумма ущерба по делу "Седьмой студии" выросла до 133 млн рублей
.
  15.01.18 12:18
Завершено расследование уголовного дела в отношении режиссёра Серебренникова
.
  12.01.18 15:45
Собянин поручил открыть катки и лыжные трассы в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket