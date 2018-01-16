После конфликта в пермской школе будут сделаны выводы и приняты меры

16.01.18 14:24

© РИА Новости. Екатерина Штукина

16 января. Interfax-Russia.ru - Безопасность пермской школы, где накануне произошел конфликт с применением холодного оружия, обеспечивалась, однако вопрос о совершенствовании системы охраны учебных заведениях в РФ будет обсуждаться, заявила "Интерфаксу" во вторник вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Мы будем это обсуждать (изменения в системе охраны школ - ИФ), будем обсуждать, каким образом была нарушена система охраны. Мы выяснили, что школа охранялась. То, что произошел такой случай, вопрос в таком случае и к следственным органам", - сказала О.Голодец.

Вице-премьер напомнила, что сейчас в причинах трагедии разбирается рабочая группа. "Работает комиссия во главе с министром образования Ольгой Васильевой. Все выводы будут сделаны, а меры - приняты", - пообещала О.Голодец.

"Ночь была очень тяжелая, мы беспокоились за здоровье пострадавших. Слава богу, сегодня с утра (получившая ранение) учительница чувствует себя лучше. Ее состояние продолжает оставаться тяжелым, но врачи уже с оптимизмом смотрят в будущее. Сейчас самое главное - здоровье пострадавших, детей", - сказал вице-премьер.