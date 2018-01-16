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16.01.18 14:39
Министр экологии Челябинской области подала заявление об отставке
"Ирина Александровна подала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Борис Александрович (Дубровский - ИФ) рассмотрит его в ближайшее время", - сказал Д.Федечкин.
Причины такого решения не уточняются.
По информации источника агентства в областном правительстве, исполнять обязанности министра до назначения нового главы будет начальник управления окружающей среды регионального Минэкологии Яна Куприкова.
Собеседник агентства отметил, что вопрос о выборе министра "непростой, так как экологическая тема стоит в регионе очень остро".
"К предыдущему министру было много вопросов. Поэтому сейчас подбирают человека, имеющего необходимые знания, понимающего в каком направлении необходимо двигаться, и какие приоритеты. При этом он должен иметь необходимые на такой непростой должности организаторские и коммуникативные навыки", - сказал он.
Как сообщалось, порядка 3 тыс. человек приняли участие в экологическом митинге 25 ноября в Челябинске. В частности, он был посвящен проблемам загрязнения атмосферы города производственными и транспортными выбросами.
В 2017 году в региональное Минэкологии поступило около 5 тыс. жалоб от населения на плохое качество воздуха в городах области.
В конце сентября - начале октября рутений-106 обнаружили в атмосфере в ряде стран Европы. Немецкое ведомство по радиационной защите полагает, что с высокой вероятностью источник выброса находился на Южном Урале.
Роспотребнадзор установил, что зафиксированные уровни активности рутения-106 в атмосфере в 200 и более раз меньше допустимого уровня и не представляют угрозы для здоровья населения.
Минприроды объяснил превышение содержания Рутения-106 в пробах относительно предыдущего периода в "сотни" раз отсутствием данного радионуклида в предыдущих пробах.
Рутений-106 - техногенный радионуклид, в нормальных условиях в окружающей среде отсутствует, даже небольшие его концентрации говорят об аварийном выбросе.
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