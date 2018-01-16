Министр экологии Челябинской области подала заявление об отставке

16.01.18 14:39

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 января. Interfax-Russia.ru - Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова написала заявление об уходе с занимаемой должности, но оно еще не рассмотрено губернатором, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин во вторник.

"Ирина Александровна подала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Борис Александрович (Дубровский - ИФ) рассмотрит его в ближайшее время", - сказал Д.Федечкин.

Причины такого решения не уточняются.

По информации источника агентства в областном правительстве, исполнять обязанности министра до назначения нового главы будет начальник управления окружающей среды регионального Минэкологии Яна Куприкова.

Собеседник агентства отметил, что вопрос о выборе министра "непростой, так как экологическая тема стоит в регионе очень остро".

"К предыдущему министру было много вопросов. Поэтому сейчас подбирают человека, имеющего необходимые знания, понимающего в каком направлении необходимо двигаться, и какие приоритеты. При этом он должен иметь необходимые на такой непростой должности организаторские и коммуникативные навыки", - сказал он.

Как сообщалось, порядка 3 тыс. человек приняли участие в экологическом митинге 25 ноября в Челябинске. В частности, он был посвящен проблемам загрязнения атмосферы города производственными и транспортными выбросами.

В 2017 году в региональное Минэкологии поступило около 5 тыс. жалоб от населения на плохое качество воздуха в городах области.

В конце сентября - начале октября рутений-106 обнаружили в атмосфере в ряде стран Европы. Немецкое ведомство по радиационной защите полагает, что с высокой вероятностью источник выброса находился на Южном Урале.

Роспотребнадзор установил, что зафиксированные уровни активности рутения-106 в атмосфере в 200 и более раз меньше допустимого уровня и не представляют угрозы для здоровья населения.

Минприроды объяснил превышение содержания Рутения-106 в пробах относительно предыдущего периода в "сотни" раз отсутствием данного радионуклида в предыдущих пробах.

Рутений-106 - техногенный радионуклид, в нормальных условиях в окружающей среде отсутствует, даже небольшие его концентрации говорят об аварийном выбросе.